Полицейского в Греции задержали с более чем 100 кг марихуаны
Подозреваемый был задержан в портовом городе Игуменица после погони. Вместе с ним в полицейской машине без опознавательных знаков находился гражданин Албании, пишет Associated Press.
Задержанный офицер проигнорировал приказ своих коллег остановиться для обыска и умчался, остановившись только после того, как "потерял контроль над транспортным средством и врезался в припаркованные автомобили".
Полиция также арестовала второго офицера, который должен был патрулировать вместе с подозреваемым, тот сидел в кафе примерно в 20 километрах от города.
Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения за хранение наркотиков.
Район Игуменица находится недалеко от границы с Албанией, через которую в Грецию контрабандой ввозится большое количество марихуаны.
Троих полицейских наказали в Актюбинской области после того, как жертва бытового насилия убила мужа.