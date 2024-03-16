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Полицейского в Греции задержали с более чем 100 кг марихуаны

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 11:21 Фото: freepik
Офицер полиции, дежуривший на патрульной службе на северо-западе Греции, был арестован по обвинению в хранении наркотиков. У него обнаружили 102 килограмма марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый был задержан в портовом городе Игуменица после погони. Вместе с ним  в полицейской машине без опознавательных знаков находился гражданин Албании, пишет Associated Press.

Задержанный офицер проигнорировал приказ своих коллег остановиться для обыска и умчался, остановившись только после того, как "потерял контроль над транспортным средством и врезался в припаркованные автомобили".

Полиция также арестовала второго офицера, который должен был патрулировать вместе с подозреваемым, тот сидел в кафе примерно в 20 километрах от города.

Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения за хранение наркотиков.

Район Игуменица находится недалеко от границы с Албанией, через которую в Грецию контрабандой ввозится большое количество марихуаны.

Троих полицейских наказали в Актюбинской области после того, как жертва бытового насилия убила мужа.

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