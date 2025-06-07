Двухэтажный коттедж сгорел дотла в Алматы: площадь пожара составила 600 кв.м.
Фото: Zakon.kz
Пожарные в ночь на 8 июня ликвидировали пожар в Алматы, двухэтажный коттедж сгорел дотла, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС.
"Пожар ликвидирован на площади 600 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из горящего дома пожарные вынесли три газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.
Тушение пожара осложнялось тем, что был дом деревянным.
Ранее сообщалось, что в Алматы сильное пламя охватило строящийся особняк.
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