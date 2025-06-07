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Происшествия

Двухэтажный коттедж сгорел дотла в Алматы: площадь пожара составила 600 кв.м.

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 01:01 Фото: Zakon.kz
Пожарные в ночь на 8 июня ликвидировали пожар в Алматы, двухэтажный коттедж сгорел дотла, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС. 

"Пожар ликвидирован на площади 600 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из горящего дома пожарные вынесли три газовых баллона, тем самым предотвратив возможный взрыв.

Тушение пожара осложнялось тем, что был дом деревянным.

Ранее сообщалось, что в Алматы сильное пламя охватило строящийся особняк. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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