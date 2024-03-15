Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сбили или толкнули под колеса: смертельная авария произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 23:52 Фото: Zakon.kz
Вечером 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину лет 30-35. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Toyota, он, выезжая из поселка Кошмамбет, заметил на обочине припаркованный Chevrolet Cobalt, из-за которого неожиданно на проезжую часть выскочил мужчина.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 23:52

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара мужчину отбросило почти на 30 м вперед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 23:52

Фото: Zakon.kz

Водитель вызвал скорую и сотрудников полиции.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 23:52

Фото: Zakon.kz

Позже водитель Chevrolet Cobalt рассказал, что сам едва не сбил погибшего, но успел затормозить. По его словам, двое мужчин в сильном алкогольном опьянении сначала конфликтовали с ним. А затем на глазах водителя между двух пьяных мужчин произошел конфликт, во время которого один толкнул другого, что и привело к смертельной аварии.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 23:52

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали второго нетрезвого мужчину.

Стражи порядка разбираются в деталях трагического ДТП.

Ранее сообщалось, что в Семее водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Читайте также

бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
молодой человек найден мертвым в Усть-Каменогорске
Парня зарезали на оживленной улице Усть-Каменогорска
Мужчину в наркотическом опьянении задержали на трассе в СКО
Водитель под воздействием наркотиков управлял авто на трассе в Северо-Казахстанской области
Елена Беляева
Алматы ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: