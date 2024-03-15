Сбили или толкнули под колеса: смертельная авария произошла в Алматы
Как рассказал водитель Toyota, он, выезжая из поселка Кошмамбет, заметил на обочине припаркованный Chevrolet Cobalt, из-за которого неожиданно на проезжую часть выскочил мужчина.
Фото: Zakon.kz
Водитель попытался избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара мужчину отбросило почти на 30 м вперед.
Фото: Zakon.kz
Водитель вызвал скорую и сотрудников полиции.
Фото: Zakon.kz
Позже водитель Chevrolet Cobalt рассказал, что сам едва не сбил погибшего, но успел затормозить. По его словам, двое мужчин в сильном алкогольном опьянении сначала конфликтовали с ним. А затем на глазах водителя между двух пьяных мужчин произошел конфликт, во время которого один толкнул другого, что и привело к смертельной аварии.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали второго нетрезвого мужчину.
Стражи порядка разбираются в деталях трагического ДТП.
Ранее сообщалось, что в Семее водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.