Сбили или толкнули под колеса: смертельная авария произошла в Алматы

Вечером 14 марта около 19:00 в Алматы, на выезде из поселка Кошмамбет, автомобиль Toyota Stima наехал на мужчину лет 30-35. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель Toyota, он, выезжая из поселка Кошмамбет, заметил на обочине припаркованный Chevrolet Cobalt, из-за которого неожиданно на проезжую часть выскочил мужчина.

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался избежать столкновения, но ему это не удалось. От удара мужчину отбросило почти на 30 м вперед.

Фото: Zakon.kz

Водитель вызвал скорую и сотрудников полиции.

Фото: Zakon.kz

Позже водитель Chevrolet Cobalt рассказал, что сам едва не сбил погибшего, но успел затормозить. По его словам, двое мужчин в сильном алкогольном опьянении сначала конфликтовали с ним. А затем на глазах водителя между двух пьяных мужчин произошел конфликт, во время которого один толкнул другого, что и привело к смертельной аварии.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали второго нетрезвого мужчину.

Стражи порядка разбираются в деталях трагического ДТП.

Ранее сообщалось, что в Семее водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП.