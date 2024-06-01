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В Афганистане затонул речной паром, погибли по меньшей мере 20 человек

паром, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 14:25 Фото: freepik
По меньшей мере 20 человек погибли в результате затопления речного парома на востоке Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет информационная сеть Associated Press со ссылкой на представителя Талибана.

Курайши Бадлон, директор Департамента информации и культуры провинции Нангархар, сообщил, что лодка затонула при переправе через реку в районе Моманд Дара, в результате чего погибли 20 человек, включая женщин и детей.

Бадлон сообщил, что на борту лодки, по словам жителей села, находились 25 человек, пятеро из которых выжили.

На данный момент извлечены тела пяти человек, в том числе мужчины, женщины, двух мальчиков и девочки, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нангархара. Он добавил, что в этот район направлена ​​медицинская бригада и машины скорой помощи.

Чиновники не уточнили причину происшествия и заявили, что спасатели продолжают поиск других тел.

Жители этого района часто используют лодки местного производства для путешествий между деревнями и местными рынками.

Сильные дожди в Афганистане спровоцировали ливневые наводнения, в результате которых уже сотни людей погибли и пропали без вести.

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