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Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ

Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 23:10 Фото: посольство России в Казахстане
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения:

  • Владимир Путин —  87% 
  • Николай Харитонов — 4,6% 
  • Владислав Даванков — 4,2%
  • Леонид Слуцкий — 3,0%

Данные Фонда "Общественное мнение": 

  • Владимир Путин — 87,8%
  • Николай Харитонов — 4,7%
  • Владислав Даванков — 3,6%
  • Леонид Слуцкий — 2,5%

По первым данным ЦИК, Путин набирает 87,97% голосов. 

По данным ЦИК, предварительно общая явка на выборах президента России превысила 74%.

15 марта сообщалось, что в России стартовали президентские выборы.

17 марта российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле Генерального консульства РФ в Алматы.

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