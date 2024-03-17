Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ

Появились первые результаты экзитполов на выборах президента Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения:

Владимир Путин — 87%

Николай Харитонов — 4,6%

Владислав Даванков — 4,2%

Леонид Слуцкий — 3,0%

Данные Фонда "Общественное мнение":

Владимир Путин — 87,8%

Николай Харитонов — 4,7%

Владислав Даванков — 3,6%

Леонид Слуцкий — 2,5%

По первым данным ЦИК, Путин набирает 87,97% голосов.



По данным ЦИК, предварительно общая явка на выборах президента России превысила 74%.

15 марта сообщалось, что в России стартовали президентские выборы.

17 марта российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле Генерального консульства РФ в Алматы.