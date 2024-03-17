Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Фото: посольство России в Казахстане
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.
Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения:
- Владимир Путин — 87%
- Николай Харитонов — 4,6%
- Владислав Даванков — 4,2%
- Леонид Слуцкий — 3,0%
Данные Фонда "Общественное мнение":
- Владимир Путин — 87,8%
- Николай Харитонов — 4,7%
- Владислав Даванков — 3,6%
- Леонид Слуцкий — 2,5%
По первым данным ЦИК, Путин набирает 87,97% голосов.
По данным ЦИК, предварительно общая явка на выборах президента России превысила 74%.
15 марта сообщалось, что в России стартовали президентские выборы.
17 марта российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле Генерального консульства РФ в Алматы.
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