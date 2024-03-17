Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Предварительные итоги озвучил ЦИК РФ

Предварительные итоги озвучил ЦИК РФ: Путин лидирует , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 03:09 Фото: ЦИК
В ЦИК РФ после обработки 80% протоколов озвучили предварительные данные по выборам: Владимир Путин лидирует с 87,15%, сообщает Zakon.kz

Как известно, 17 марта завершились выборы президента РФ. В ЦИКе озвучили предварительные итоги.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%), на третьем месте — выдвинувшийся от "Новых людей" Владислав Даванков (4,04%).

На четвертом месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,16%).

Впервые голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее сообщалось, что появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ.

Читайте также

Три баллистических ракеты запустила КНДР
Три баллистических ракеты запустила КНДР
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
африканская школа
В Южном Судане закрывают все школы на неопределенный срок
Елена Вебер
Россия Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: