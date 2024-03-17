Предварительные итоги озвучил ЦИК РФ

В ЦИК РФ после обработки 80% протоколов озвучили предварительные данные по выборам: Владимир Путин лидирует с 87,15%, сообщает Zakon.kz

Как известно, 17 марта завершились выборы президента РФ. В ЦИКе озвучили предварительные итоги.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%), на третьем месте — выдвинувшийся от "Новых людей" Владислав Даванков (4,04%).

На четвертом месте Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,16%).

Впервые голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее сообщалось, что появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ.