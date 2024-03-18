Президентские выборы в России: ЦИК обработано 99,01% протоколов, Путин набирает 87,33%

По данным ЦИК РФ на 6:04 мск (8:04 по Астане), обработано 99,01% протоколов. Владимир Путин лидирует с 87,33% голосов, сообщает Zakon.kz.

В России завершились президентские выборы. В ЦИКе озвучили предварительные итоги: обработано 99,01% протоколов. Владимир Путин набирает 87,33%, Николай Харитонов – 4,31%, Леонид Слуцкий – 3,19%, Владислав Даванков – 3,79%.

Выборы прошли в России с 15 по 17 марта.

Как сообщали ранее, кроме Владимира Путина, в президентской гонке участвовали три кандидата. По закону для победы необходимо набрать более 50% голосов.