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Президентские выборы в России: ЦИК обработано 99,01% протоколов, Путин набирает 87,33%

Президентские выборы в России: ЦИК обработано 99,01% протоколов, Путин набирает 87,33%, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 08:27 Фото: pixabay
По данным ЦИК РФ на 6:04 мск (8:04 по Астане), обработано 99,01% протоколов. Владимир Путин лидирует с 87,33% голосов, сообщает Zakon.kz.

В России завершились президентские выборы. В ЦИКе озвучили предварительные итоги: обработано 99,01% протоколов. Владимир Путин набирает 87,33%, Николай Харитонов – 4,31%, Леонид Слуцкий – 3,19%, Владислав Даванков – 3,79%.

Выборы прошли в России с 15 по 17 марта.

Как сообщали ранее, кроме Владимира Путина, в президентской гонке участвовали три кандидата. По закону для победы необходимо набрать более 50% голосов.

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