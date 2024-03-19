Илон Маск признался, что вынужден пить лекарства из-за одолевающей его депрессии
Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск признался, что иногда на него находит состояние сродни депрессии. Выйти из него ему помогают лекарства, сообщает Zakon.kz.
Такое признание прозвучало в интервью журналисту CNN. Как пишет издание, основатель компаний Tesla и SpaceX столкнулся с пристальным вниманием после недавних сообщений о том, что он мог употреблять наркотики. В связи с чем журналист попросил его прокомментировать применение лекарства кетамин.
"Бывают моменты, когда у меня в мозгу возникает что-то вроде негативного химического состояния, наподобие депрессии, я думаю... И кетамин помогает избавиться от негативного настроения", – сказал Маск.
Миллиардер добавил при этом, что у него есть рецепт на этот препарат и он использует его "в небольшом количестве, раз в две недели или что-то в этом роде".
При этом Маск отрицает злоупотребление вышеуказанным лекарством.
"Если вы примете слишком много кетамина, вы не сможете выполнить работу. У меня много работы, обычно я работаю по 16 часов в день… так что у меня нет ситуаций, в которых я мог бы быть невменяемым в течение длительного периода времени", – заявил он.
Основатель Tesla при этом уверен, что его депрессия является генетической.
10 января Илон Маск рассказал о том, чего он опасается.
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