Илон Маск признался, что вынужден пить лекарства из-за одолевающей его депрессии

Миллиардер добавил при этом, что у него есть рецепт на этот препарат и он использует его "в небольшом количестве, раз в две недели или что-то в этом роде".





При этом Маск отрицает злоупотребление вышеуказанным лекарством.

"Если вы примете слишком много кетамина, вы не сможете выполнить работу. У меня много работы, обычно я работаю по 16 часов в день… так что у меня нет ситуаций, в которых я мог бы быть невменяемым в течение длительного периода времени", – заявил он.