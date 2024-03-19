Стая обезьян напала на туристов в Китае

В китайской провинции Цзянси дикие обезьяны напали на группу туристов, совершавших восхождение по тропе на горе Угун, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Mirror, пять особо агрессивных особей напали на мужчину и женщину и искусали их.

Отмечается, что туристов доставили в больницу с многочисленными рваными ранами.

По заявлениям местных властей, обезьяны спустились из мест постоянного обитания из-за изменившейся погоды.

Ранее комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана опубликовал информационную справку для граждан РК, планирующих туристские поездки в Таиланд.

