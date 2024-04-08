В Китае стая обезьян напала на туриста и заразила его опасным вирусом

В гонконгском парке Кам Шан путешественник попал в реанимацию после нападения стаи обезьян и заразился от них опасным вирусом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, инцидент произошел в парке Кам Шан. 37-летний мужчина подвергся нападению стаи диких обезьян – животные набросились на туриста и исцарапали его. Спустя несколько часов мужчине стало плохо, у него поднялась высокая температура, пострадавшего экстренно госпитализировали.

Уточняется, что в медицинском центре у туриста начался отек мозга, его состояние оценивалось как критическое. После проведенных анализов врачи установили, что обезьяна могла заразить мужчину вирусом герпеса B или обезьяним герпесом.

По заявлению Центра охраны здоровья Гонконга, это первый случай в стране за длительное время. Вирус проникает в организм человека со слюной обезьян. У инфицированных людей могут проявляться симптомы, схожие с простудой, которые прогрессируют до поражения центральной нервной системы. Медики борются за жизнь пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянси дикие обезьяны напали на группу туристов, совершавших восхождение по тропе на горе Угун.