Минтуризма обратилось к казахстанцам с важным заявлением о Таиланде

Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта (МТС) Казахстана 18 марта 2024 года опубликовал информационную справку для граждан РК, планирующих туристские поездки в Таиланд, сообщает Zakon.kz.

Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы, тяжелого бактериального заболевания, после выявления трех случаев в соседнем Лаосе.

"Также были описаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев: затруднение дыхания и боль в груди, от небольших волдырей на коже до тяжелых симптомов, включая головную боль и диарею. Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу. В этой связи рекомендуем соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. Просим граждан Республики Казахстан выезжающих в Таиланд избегать мест распространения и воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения данным вирусом", – говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов.

Сибирская язва – это серьезное и опасное инфекционное заболевание, вызываемое сибиреязвенной палочкой (вид грамположительных спорообразующих бактерий, возбудитель сибирской язвы), которое заражает почву или траву, которую может потреблять домашний скот. Проглатывание бактерий домашним скотом часто приводит к почернению крови и смерти. Поэтому любое мясо должно быть тщательно приготовлено перед употреблением.

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13 марта 2024 года сообщалось, что туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде.