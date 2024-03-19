В Израиле обнаружили тайную систему тоннелей, в которых возможно скрывались участники восстания против римлян
Ученые нашли восемь подземных пещер, соединенных тоннелями. Историки считают, что они использовались в качестве убежищ для евреев, восставших против римлян в 132–136 годах. Самые ранние укрытия могли быть созданы перед Первой Иудейской войной – еще одним восстанием, которое датируется серединой I века. Возможно, сооружение системы началось с углубления миквы – резервуара для ритуальных омовений.
В подземном комплексе также обнаружены сотни обломков глиняных блюд и кольцо с углублением под драгоценный камень.
Ancient Jewish revolt-era ‘safe rooms’ revealed in the Galilee https://t.co/eG43iWGgy3— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 18, 2024
Помимо археологов, в раскопках участвуют несколько сотен добровольцев, в их числе израильские школьники. После окончания исследований систему убежищ планируют открыть для туристов.
А команда археологов из Египта и Японии начала реализовывать смелый проект. Исследователи хотят вернуть одной из всемирно известных пирамид в Гизе ее первозданный облик.