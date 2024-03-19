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В Израиле обнаружили тайную систему тоннелей, в которых возможно скрывались участники восстания против римлян

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 03:56 Фото: Israel Antiquities Authority/Emil Aladjem
На севере Израиля обнаружена подземная система убежищ, созданная в начале первого тысячелетия, сообщает Zakon.kz.

Ученые нашли восемь подземных пещер, соединенных тоннелями. Историки считают, что они использовались в качестве убежищ для евреев, восставших против римлян в 132–136 годах. Самые ранние укрытия могли быть созданы перед Первой Иудейской войной – еще одним восстанием, которое датируется серединой I века. Возможно, сооружение системы началось с углубления миквы – резервуара для ритуальных омовений.

В подземном комплексе также обнаружены сотни обломков глиняных блюд и кольцо с углублением под драгоценный камень.

Помимо археологов, в раскопках участвуют несколько сотен добровольцев, в их числе израильские школьники. После окончания исследований систему убежищ планируют открыть для туристов.

А команда археологов из Египта и Японии начала реализовывать смелый проект. Исследователи хотят вернуть одной из всемирно известных пирамид в Гизе ее первозданный облик.

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