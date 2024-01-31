Археологи начали достраивать египетскую пирамиду

Команда археологов из Египта и Японии начала реализовывать смелый проект. Исследователи хотят вернуть одной из всемирно известных пирамид в Гизе ее первозданный облик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, египетские и японские археологи хотят отреставрировать самую невысокую из трех великих пирамид в Гизе, чтобы вернуть ей тот вид, который она имела сразу после строительства более четырех тысяч лет назад.

Ученые сообщили, что планируют установить несколько сотен гранитных блоков, которые тысячелетия назад формировали внешнюю оболочку пирамиды фараона Микерина (Менкаура) – самой скромной из трех по размеру. Всего в Египте 124 пирамиды, и лишь одна из них – Микерина – имела гранитную облицовку.

Генеральный секретарь Службы древностей Египта доктор Мустафа Вазири заявил, что реконструкция пирамиды Микерина станет "проектом века" и "подарком Египта миру в XXI столетии". Он отметил, что сейчас сохранились только несколько рядов гранитных блоков, которыми строители обнесли пирамиду Микерина около 2150 года до нашей эры. Таких рядов изначально было 16-18, уцелели от пяти до восьми. Когда и как была утрачена облицовка, археологи не знают – по одной из версий, она обрушилась около 800 лет назад. Часть блоков так и осталась лежать возле пирамиды, их частично занесло песком. Ученые хотят раскопать их и аккуратно поставить обратно. Археологи надеются, что в процессе сделают и другие открытия.

Некоторые исследователи, однако, скептически восприняли этот проект. Бывший глава Службы древностей Египта Мохамед Абд Эль-Максуд предупредил, что перед установкой гранитных блоков обратно на пирамиду их придется тщательно изучить. Ученый предположил, что на самом деле эти куски камня не были внешней облицовкой пирамиды Микерина, а служили в качестве огромного пандуса, по которому строители поднимались на пирамиду. В пользу такой версии говорит то, что многие блоки так и остались неотполированными.

"Я считаю, что не все эти блоки возле пирамиды были частью облицовки. Некоторые из них относились к погребальному святилищу, другие вообще никогда не использовались, потому что фараон умер, а его сын так и не завершил проект по строительству пирамиды", – отметил Абд Эль-Максуд.

Мустафа Вазири заверил, что все блоки сначала тщательно изучат, опишут с применением современных методов и только потом установят на место, если подтвердится, что они относятся к облицовке. Археолог оценил длительность проекта примерно в три года.

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