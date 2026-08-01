В Кыргызстане обнаружили тайный тоннель в сторону Узбекистана

В Баткенской области Кыргызстана правоохранители обнаружили подземный тоннель, который, по предварительным данным, могли использовать для незаконного перемещения товаров через кыргызско-узбекскую границу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном УВД, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получили информацию о строительстве подземного хода в приграничной зоне.

Во время проверки в заброшенном доме в селе Чечелик Кадамджайского района был найден тоннель, ведущий в сторону территории Узбекистана.

По данным милиции, глубина сооружения составляет около 12 метров, а ширина – примерно 1,5 метра.

Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства, а также лиц, причастных к строительству и возможному использованию тоннеля.

По предварительной версии, подземный ход могли использовать для незаконного перемещения товаров через государственную границу.

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