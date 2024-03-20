В Финляндии отпраздновали День равноправия

В честь Дня равноправия 19 марта по всей Финляндии были подняты государственные флаги, сообщает Zakon.kz.

Эта дата была выбрана неслучайно. 19 марта 1844 года родилась финская писательница и журналистка Минна Кант. В своих работах она поднимала вопросы о положении женщин в обществе и несправедливом отношении к ним. В 1906 году произведения Минны Кант сыграли важную роль в принятии правительством решения о гарантировании женщинам Великого княжества Финляндского избирательного права наравне с мужчинами. Во всей Европе это произошло впервые.

Будущая писательница и первая финская женщина-журналист родилась в семье торговца, бывшего фабричного рабочего. Получив хорошее образование в учительской семинарии преподавать она так и не стала. Женщина вышла замуж за Юхана Фердинанда Канта, родив от него семерых детей.

Однако спустя всего 14 лет брака супруг Минны скончался и ей, чтобы прокормить семью, пришлось освоить предпринимательство. Она стала управлять магазином по продаже ниток, который до этого принадлежал ее отцу. Успешный бизнес позволял женщине параллельно заниматься литературной и общественной деятельностью, а ее дом стал местом встреч финской интеллигенции. В ее салоне обсуждались прогрессивные идеи дарвинизма и материалистической философии, проблемы женского равноправия и второстепенного положения финского языка и культуры.

Праздновать эту дату в 2003 году предложило Министерство внутренних дел Финляндии, а в 2007 году она официально вошла в календарь государственных праздников. В некоторых школах страны в этот день учеников назначают учителями и они сами проводят уроки.

В свою очередь в немецком издании Tagesspiegel опубликовали причины, по которым европейские женщины смеются над мужчинами.