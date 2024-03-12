Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему европейские женщины смеются над мужчинами

Советы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 05:56 Фото: pixabay
Множество советов для современных мужчин опубликовали в немецком издании Tagesspiegel, сообщает Zakon.kz.

Так, газета заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни свободно красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними. По мнению европейских женщин, современные мужчины не так продвинуты.

А вот как газета рекомендует себя вести, чтобы мужчинам идти в ногу со временем:

  • дружить с женщинами;
  • говорить о своих чувствах;
  • не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит;
  • приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно;
  • не сваливать на женщин все домашние хлопоты;
  • почитать базовую информацию о менструальном цикле;
  • прекратить храпеть;
  • взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода;
  • заботиться о детях;
  • быть феминистом, но не хвастаться;
  • покупать подарки без напоминаний;
  • дарить цветы, но не на 8 Марта.

4 марта Франция стала первой в мире страной, которая в Конституции закрепила право на аборт.

Читайте также

Весенняя мода: что будет в тренде в марте 2024 года
Полный фэшн: что будет в тренде в марте 2024 года
Врач назвал семь причин панических атак
Врач назвал семь причин панических атак
деньги, астрология
Вклад в будущее: бизнес-гороскоп для всех знаков
Алия Абди
Интересное Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Какой язык выбрали 66% абитуриентов для сдачи мартовского ЕНТ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: