Почему европейские женщины смеются над мужчинами

Множество советов для современных мужчин опубликовали в немецком издании Tagesspiegel, сообщает Zakon.kz.

Так, газета заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни свободно красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними. По мнению европейских женщин, современные мужчины не так продвинуты.

А вот как газета рекомендует себя вести, чтобы мужчинам идти в ногу со временем:

дружить с женщинами;

говорить о своих чувствах;

не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит;

приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно;

не сваливать на женщин все домашние хлопоты;

почитать базовую информацию о менструальном цикле;

прекратить храпеть;

взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода;

заботиться о детях;

быть феминистом, но не хвастаться;

покупать подарки без напоминаний;

дарить цветы, но не на 8 Марта.

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