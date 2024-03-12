Почему европейские женщины смеются над мужчинами
Фото: pixabay
Множество советов для современных мужчин опубликовали в немецком издании Tagesspiegel, сообщает Zakon.kz.
Так, газета заверяет, что современным мужчинам приходится нелегко. Несмотря на то, что парни свободно красят ногти в яркий цвет и читают феминистскую литературу, многие женщины все равно смеются над ними. По мнению европейских женщин, современные мужчины не так продвинуты.
А вот как газета рекомендует себя вести, чтобы мужчинам идти в ногу со временем:
- дружить с женщинами;
- говорить о своих чувствах;
- не расставлять широко ноги в общественном транспорте, когда рядом кто-то сидит;
- приглашать на свидание женщин первым необязательно, но это будет приятно;
- не сваливать на женщин все домашние хлопоты;
- почитать базовую информацию о менструальном цикле;
- прекратить храпеть;
- взять отпуск по уходу за ребенком минимум на полгода;
- заботиться о детях;
- быть феминистом, но не хвастаться;
- покупать подарки без напоминаний;
- дарить цветы, но не на 8 Марта.
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