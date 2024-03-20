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Житель Кыргызстана прорыл тоннель для контрабанды из своего дома в Узбекистан

Житель Кыргызстана прорыл тоннель для контрабанды из своего дома в Узбекистан , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 22:33 Фото: Instagram/gknb.official
В Кыргызстане спецслужбы в одном из частных домов обнаружили тоннель, через который в Узбекистан доставляли контрабанду, сообщает Zakon.kz.

По информации Государственного комитета нацбезопастности КР, 19 марта 2024 года обнаружен туннель, который использовался для противоправной переправки товаров и лиц.

"Туннель был обнаружен в доме у жителя с. Бек-Абад Сузакского района Жалал-Абадской области, в непосредственной близости с государственной границей Республики Узбекистан. Глубина туннеля составила 15 метров, общая протяженность туннеля 130 метров, длина до государственной границы КР 50 метров, высота туннеля составила 1 метр 70 см", – говорится в сообщении.


Сообщается, что за организацию канала контрабанды задержан владелец дома 1986 года рождения.

"В настоящее время сотрудниками ГКНБ КР начаты соответствующие мероприятия по установлению всех причастных лиц к организации функционирования туннеля, лиц незаконно пересекших госграницу КР и видов товаров незаконно попавших на территорию страны", – заключили в ГКНБ КР.

11 января 2024 года сообщалось о другом факте контрабанды. Вейпы на 35 млн тенге пытались ввезти в Казахстан контрабандой из России. 

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