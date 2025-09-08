#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Мир

Личность анонимного художника Бэнкси могут раскрыть из-за граффити на здании суда

Бэнкси могут раскрыть из-за его граффити на здании суда, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 00:35 Фото: banksy.co.uk
В отношении известного уличного художника Бэнкси начали расследование в Лондоне из-за граффити на здании суда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Daily Telegraph, в случае судебного разбирательства политическому активисту, вероятно, придется раскрыть свое имя и фамилию.

"Столичная полиция заявила, что расследует граффити в здании Королевского суда в Лондоне как потенциальное "уголовное преступление", – говорится в сообщении.

Утесняется, что служба судов и трибуналов Великобритании заявила, что граффити будет удалено, поскольку здание Королевского суда является объектом архитектурной и исторической ценности.

Бэнкси представил новое граффити, изображающее судью, избивающего протестующего молотком. Работа появилась вскоре после арестов почти 900 человек на акции протеста в Лондоне против запрета палестинских демонстраций.

Отметим, что в ноябре 2024 года одну из самых известных работ Бэнкси продали на аукционе вместе со зданием в Бристоле, на котором она была создана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку
Мир
00:21, 09 сентября 2025
Собака спасла семью журналиста и стала героем в Перу, обезвредив динамитную шашку
Новый тренд в хирургии: в Турции женщины готовы к калечащим операциям ради мужчин
Мир
23:31, 08 сентября 2025
Новый тренд в хирургии: в Турции женщины готовы к калечащим операциям ради мужчин
Попытка остановить "невидимое кровотечение" обернулась скорой отставкой премьера Франции
Мир
22:32, 08 сентября 2025
Попытка остановить "невидимое кровотечение" обернулась скорой отставкой премьера Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: