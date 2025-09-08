Личность анонимного художника Бэнкси могут раскрыть из-за граффити на здании суда

В отношении известного уличного художника Бэнкси начали расследование в Лондоне из-за граффити на здании суда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Daily Telegraph, в случае судебного разбирательства политическому активисту, вероятно, придется раскрыть свое имя и фамилию.

"Столичная полиция заявила, что расследует граффити в здании Королевского суда в Лондоне как потенциальное "уголовное преступление", – говорится в сообщении.

Утесняется, что служба судов и трибуналов Великобритании заявила, что граффити будет удалено, поскольку здание Королевского суда является объектом архитектурной и исторической ценности.

Бэнкси представил новое граффити, изображающее судью, избивающего протестующего молотком. Работа появилась вскоре после арестов почти 900 человек на акции протеста в Лондоне против запрета палестинских демонстраций.

Отметим, что в ноябре 2024 года одну из самых известных работ Бэнкси продали на аукционе вместе со зданием в Бристоле, на котором она была создана.