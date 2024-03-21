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В Камбодже запретили музыкальные автомобильные гудки, чтобы жители страны перестали танцевать на дорогах

Камбоджа, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 06:37 Фото: unsplash
В Камбодже запретили музыкальные клаксоны. Так премьер-министр Хун Манет отреагировал на флэшмобы с участием людей, танцующих на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Таким образом власти отреагировали на ролики, которые распространились в соцсетях. Видео демонстрировали людей, танцующих на дорогах камбоджийских городов под музыку, которая доносилась из проезжающих грузовиков.

Камбоджа, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 06:37

Фото: Facebook/Hun Manet

В своем заявлении Хун Манет отметил, что танцы на обочинах и проезжей части нарушают общественный порядок, а также создают угрозу для жизни. Политик добавил, что участниками некоторых роликов стали танцующие на дороге дети.

Теперь по новым правилам стражи порядка смогут задерживать водителей грузовиков, которые установили музыкальные клаксоны. От них потребуют использовать стандартные автомобильные гудки.

В феврале в автокатастрофе, которая произошла на западе Кении, погиб 24-летний мировой рекордсмен в марафоне Келвин Киптум.

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Алия Абди
Камбоджа
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