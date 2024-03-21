Укусивший за ногу официантку актер из "Слова пацана" объяснил свой поступок в суде

Укусивший официантку российский актер театра и кино Никита Кологривый объяснил суду свой поступок, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что устал от графика, эмоций и жизни. Актер отметил, что раскаивается и сожалеет о дебоше в Новосибирске.

"Мне кажется, я просто устал очень сильно, честно скажу. От графика, эмоций, вообще от своей в принципе сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю в ближайшее время", – цитируют РИА Новости артиста.

Кологривый отметил, что занимается общественной деятельностью и не имеет неуважения к обществу. По его словам, он вынес урок и готов доказать, что он не правонарушитель, а законопослушный гражданин.

Актер также заявил в суде, что он извинился перед сотрудниками бара и девушкой, которую он укусил за бедро, и извинения "с трудом", но были приняты.



Как уточняется, Центральный районный суд рассмотрел протокол в отношении Кологривого, известного по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он устроил дебош в баре и прошедшую ночь провел в спецприемнике. Суд в Новосибирске назначил актеру наказание в виде административного ареста на семь суток за мелкое хулиганство.