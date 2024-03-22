Укусивший официантку актер из "Слова пацана" в суде пожаловался на условия в ИВС
Фото: скриншот видео
Укусивший официантку российский актер театра и кино Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе, сообщает Zakon.kz.
По словам Кологривого, условия в спецприемнике "не очень приятные". Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.
Новосибирский областной суд опубликовал видео с процесса.
Ранее сообщалось, что Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске. Суд назначил актеру наказание в виде административного ареста на семь суток за мелкое хулиганство. Однако прокурор выразил протест и дело снова пересматривается. Артисту грозит увеличение срока адмареста до 15 суток.
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