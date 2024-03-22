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Укусивший официантку актер из "Слова пацана" в суде пожаловался на условия в ИВС

актер, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 14:43 Фото: скриншот видео
Укусивший официантку российский актер театра и кино Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе, сообщает Zakon.kz.

По словам Кологривого, условия в спецприемнике "не очень приятные". Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.

Новосибирский областной суд опубликовал видео с процесса.


Ранее сообщалось, что Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске. Суд назначил актеру наказание в виде административного ареста на семь суток за мелкое хулиганство. Однако прокурор выразил протест и дело снова пересматривается. Артисту грозит увеличение срока адмареста до 15 суток.

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