Укусивший официантку актер из "Слова пацана" в суде пожаловался на условия в ИВС

Укусивший официантку российский актер театра и кино Никита Кологривый пожаловался на условия в новосибирском изоляторе, сообщает Zakon.kz.

По словам Кологривого, условия в спецприемнике "не очень приятные". Кроме того, он считает наказание в семь суток в изоляторе слишком жестоким.

Новосибирский областной суд опубликовал видео с процесса.





Ранее сообщалось, что Кологривый попал на видео во время драки в реcторане в Новосибирске. Суд назначил актеру наказание в виде административного ареста на семь суток за мелкое хулиганство. Однако прокурор выразил протест и дело снова пересматривается. Артисту грозит увеличение срока адмареста до 15 суток.