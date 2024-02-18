Звезда "Слова пацана" захотел "проверить интеллект" Путина
Фото: instagram/n.kologrivyy
Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря одной из ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", захотел проверить интеллект президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание NEWS.ru, о желании лично поговорить с российским лидером он рассказал на показе сказочного фильма "По щучьему велению", в котором исполнил роль Емели.
"Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим", — сказал Кологривый.
Он добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.
Ранее режиссер Жора Крыжовников сообщил, что российский популярный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript