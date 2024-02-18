Звезда "Слова пацана" захотел "проверить интеллект" Путина

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря одной из ролей в криминальном сериале о молодежных группировках Казани "Слово пацана. Кровь на асфальте", захотел проверить интеллект президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание NEWS.ru, о желании лично поговорить с российским лидером он рассказал на показе сказочного фильма "По щучьему велению", в котором исполнил роль Емели.

"Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим", — сказал Кологривый.

Он добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.

Ранее режиссер Жора Крыжовников сообщил, что российский популярный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон.

