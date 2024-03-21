Сотрудников клиники подозревают в попытке кражи медданных Кейт Миддлтон

Полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Их подозревают в попытке получить доступ к медицинским данным супруги наследника британского престола, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Daily Mirror, один из сотрудников медучреждения был пойман в момент просмотра данных принцессы.

Отмечается, что пока неизвестно, сумел ли сотрудник клиники получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-либо.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон давно не видели на официальных мероприятиях. На фоне этого возникли слухи о ее состоянии. 17 января принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановая и не связана с онкологическим заболеванием.

10 марта Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после операции. Она опубликовала в Instagram фотографию со своими детьми.

