Во Вьетнаме выбрали президента

На седьмой сессии Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам новым президентом страны стал министр общественной безопасности, генерал армии То Лам, передает Zakon.kz.

Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу после оглашения результатов проведенного депутатами Национального собрания голосования по выборам президента страны, пишет VNExpress.

Резолюцию об избрании Лама президентом Вьетнама поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов парламента. Новоизбранный президент заявил, что сделает все возможное для выполнения всех поставленных стратегических государственных задач и целей.

Правящая партия рекомендовала кандидатуру То Лама на пост президента страны на прошлой неделе на 9-м пленуме ЦК КПВ 13-го созыва в Ханое.

66-летний То Лам стал 13-м президентом в истории современного Вьетнама.



Должность главы государства во Вьетнаме была свободна после того, как в отставку ушел Во Ван Тхыонг. Врио президента была назначена вице-президент Во Тхи Ань Суан.