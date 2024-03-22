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Предварительно, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек – ФСБ РФ

Предварительно, в результате теракта в &quot;Крокус сити холле&quot; погибли 40 человек – ФСБ РФ, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 00:16 Фото: pixabay
По предварительным данным Федеральной службы безопастности России, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" в Москве погибли 40 человек, свыше 100 человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

"По предварительным данным, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 пострадали", – сообщает ТАСС. 

Также отмечается, что специальные службы проводят оперативно-розыскные действия.

"Принимаются всевозможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Красногорске", – пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

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Диана Абдуллаева
Россия Москва
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