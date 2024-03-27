Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" выросло

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 140, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти еще одного пострадавшего опубликовал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся крайне в тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное", – сообщил Мурашко.

Таким образом, общее число жертв трагедии увеличилось до 140.

Также утром 27 марта Центр медицины катастроф сообщил, что число пострадавших в результате теракта возросло до 360 человек, из них 11 детей.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате множество людей погибли.

В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых.