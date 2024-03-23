Опубликованы кадры из выгоревшего здания "Крокус Сити Холла"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал кадры из выгоревшего здания "Крокус Сити Холла". Спасатели смогли зайти в зрительный зал и показать все изнутри, сообщает Zakon.kz.

Как написал в Telegram Воробьев, сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован.

"Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается", – отметил губернатор Московской области.





Ранее МЧС РФ сообщало, что пожар в "Крокус Сити Холле" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара.

Кроме того, МЧС опубликовало список из 99 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле".