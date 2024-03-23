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МЧС опубликовало список из 99 пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Появился список из 99 пострадавших в теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 06:40 Фото: Telegram/112
В МЧС России опубликовали списки пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Всего в них значится 99 человек, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. Среди них, как пишут российские СМИ, 84 москвича и 15 жителей Московской области. 

Ранее российские СМИ сообщили о том, что погибших в "Крокус Сити Холле" не менее 62.

Shot сообщал, что  число погибших в результате теракта увеличилось до 70 человек, много тел было найдено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь, – там люди прятались от стрельбы. Многие просто задохнулись из-за дыма, на телах нет ранений.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.

Позже Минздрав опубликовал имена пострадавших в теракте. В списке значатся 145 пострадавших, среди них семеро детей.

Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стационарах после теракта в находятся 115 человек, пять из которых — дети.

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