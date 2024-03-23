Теракт в Москве: опубликованы кадры из концертного зала "Крокус Сити Холл"

В соцсетях опубликовали кадры из концертного зала "Крокус Сити Холл", в котором 22 марта произошел теракт с десятками погибших и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места трагедии публикуют российские СМИ.

Фото: Telegram/worldprotest

На кадрах видно, насколько сильно пострадало здание.

Фото: Telegram/worldprotest

Фото: Telegram/worldprotest

Пожар после теракта все еще ликвидируют, МЧС РФ сообщило, что пока удалось достигнуть только локализации огня.

Фото: Telegram/worldprotest

На фотографиях, публикуемых СМИ, виден густой дым внутри здания, что может свидетельствовать о том, что внутри все еще есть тлеющие вещи.

ТАСС опубликовал видео снаружи здания: окна выбиты, здание обуглено, кровля с внешнего угла обзора отсутствует.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.