Теракт в Москве: опубликованы кадры из концертного зала "Крокус Сити Холл"
Кадры с места трагедии публикуют российские СМИ.
Фото: Telegram/worldprotest
На кадрах видно, насколько сильно пострадало здание.
Фото: Telegram/worldprotest
Фото: Telegram/worldprotest
Пожар после теракта все еще ликвидируют, МЧС РФ сообщило, что пока удалось достигнуть только локализации огня.
Фото: Telegram/worldprotest
На фотографиях, публикуемых СМИ, виден густой дым внутри здания, что может свидетельствовать о том, что внутри все еще есть тлеющие вещи.
ТАСС опубликовал видео снаружи здания: окна выбиты, здание обуглено, кровля с внешнего угла обзора отсутствует.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.