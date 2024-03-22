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Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов высказался о теракте в "Крокус Сити Холле"

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов высказался о теракте в &quot;Крокус сити холл&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 03:35 Фото: Zakon.kz
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил соболезнования близким погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" в Московской области, сообщает Zakon.kz.

"С глубоким прискорбием узнали о бесчеловечном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области. Трагедия болью отзывается в наших сердцах. В результате террористического акта погибли мирные жители, невинные люди получили ранения. Решительно осуждаем это жестокое, не имеющее оправдания преступление. Глубоко скорбим вместе с Вами. Позвольте выразить от себя лично и от Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности искренние соболезнования близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал Тасмагамбетов в Telegram.

Ранее сообщалось, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев. В МИДе РК заявили, что информация о казахстанцах среди погибших в Москве не поступала.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.

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