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Стали известны пять самых густонаселенных мегаполисов Евросоюза

Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 03:15 Фото: pixabay
На днях Евростат опубликовал список крупнейших мегаполисов Евросоюза, в которых в 2023 году наблюдались самые высокие темпы роста населения, сообщает Zakon.kz.

Так, население Мадрида, Барселоны и Берлина по итогам прошлого года выросло наиболее значительно среди других мегаполисов ЕС. К примеру, за последние пять лет в Мадриде число жителей увеличилось на 322 тыс. человек, в Барселоне на 282 тыс. человек, а в Берлине на 222 тыс. человек. При этом среди 10 крупнейших мегаполисов Евросоюза в Барселоне, Мадриде и Амстердаме наблюдались самые высокие темпы роста: их население выросло на 5%.

Итальянский столичный регион Рим стал единственным мегаполисом, в котором наблюдалось заметное снижение населения. По сравнению с 2018 годом оно уменьшилось на 129 тыс. человек. Сейчас здесь проживают около 4,2 млн человек.

Крупнейшим мегаполисом ЕС остается Париж с населением 12,4 млн человек.

Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 03:15

Фото: ec.europa.eu

За ним следуют испанские Мадрид и Барселона с населением 6,9 и 5,8 млн человек соответственно. Замыкают пятерку лидеров Берлин с населением 5,5 млн человек и столичный регион Рурская область в Германии. Там насчитывается 5,1 млн жителей.

Месяцем ранее в Париже, французские активисты требовали усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций.

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