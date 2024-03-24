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В Ереване обезвредили всех нападавших на отделение полиции

В Ереване обезвредили всех нападавших на отделение полиции, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 20:37 Фото: pexels
Правоохранители обезвредили третьего вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции Еревана (Армения), сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 марта сообщило МВД Армении на своей странице в Facebook.

"Третий человек, вооруженный гранатой, не пострадал и доставлен в отделение.Напомним, два человека, пострадавшие от взрыва гранаты, доставлены в больницу", – говорится в сообщении МВД Армении.

Ранее сообщалось, что нападение на отдел полиции в Ереване совершили три человека, при этом двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты. 

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