В Ереване обезвредили всех нападавших на отделение полиции
Фото: pexels
Правоохранители обезвредили третьего вооруженного мужчину, напавшего на отдел полиции Еревана (Армения), сообщает Zakon.kz.
Об этом 24 марта сообщило МВД Армении на своей странице в Facebook.
"Третий человек, вооруженный гранатой, не пострадал и доставлен в отделение.Напомним, два человека, пострадавшие от взрыва гранаты, доставлены в больницу", – говорится в сообщении МВД Армении.
Ранее сообщалось, что нападение на отдел полиции в Ереване совершили три человека, при этом двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript