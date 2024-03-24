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Вооруженные люди напали на отделение полиции в Ереване

Вооруженные люди напали на отделение полиции в Ереване, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 19:22 Фото: pixabay
Неизвестные 24 марта 2024 года ворвались в здание отделения полиции в Ереване (Армения), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МВД Армении, нападение на отдел полиции в Ереване совершили три человека, при этом двое из них ранены в результате взорванной ими же гранаты.

Отмечается, что сейчас один человек с гранатой остается возле здания.

Ранее сообщалось о другом вооруженном нападении. 22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.

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