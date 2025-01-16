Полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины в Алматы
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сотрудники управления полиции Алмалинского района задержали мужчину, нападавшего на машины прямо на проезжей части мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях распространилось видео инцидента, произошедшего 15 января примерно в 05:30. На кадрах видно, как мужчина с обнаженным торсом бьет ремнем по капоту чужого автомобиля.
Полиция Алматы прокомментировала ситуацию, уточнив, что 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Правонарушитель был задержан патрульными и доставлен в управление полиции Алмалинского района. Ему инкриминируют мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела переданы в суд для принятия решения", – сообщили в департаменте полиции.
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