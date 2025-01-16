Полиция задержала полураздетого дебошира, нападавшего на машины в Алматы

Сотрудники управления полиции Алмалинского района задержали мужчину, нападавшего на машины прямо на проезжей части мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео инцидента, произошедшего 15 января примерно в 05:30. На кадрах видно, как мужчина с обнаженным торсом бьет ремнем по капоту чужого автомобиля.

Полиция Алматы прокомментировала ситуацию, уточнив, что 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правонарушитель был задержан патрульными и доставлен в управление полиции Алмалинского района. Ему инкриминируют мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела переданы в суд для принятия решения", – сообщили в департаменте полиции.

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