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Названы страны, в которых самые высокие и самые низкие показатели загрязнения воздуха

Воздух, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 08:55 Фото: pixabay
Так, согласно глобальному рейтингу, Финляндия входит в число семи стран, где в прошлом году качество воздуха соответствовало стандартам Всемирной организации здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В докладе швейцарской организации IQAir говорится, что единственными странами, которые соответствовали стандартам качества воздуха группы здравоохранения, были:

  • Финляндия;
  • Австралия;
  • Эстония;
  • Исландия;
  • Гренада;
  • Маврикий;
  • Новая Зеландия.

По данным группы, глобальное исследование было основано на данных мониторинга качества воздуха в более чем 7800 городах в 134 странах, регионах и территориях. Среди прочего, мониторинг сравнивал качество воздуха в этих местах с использованием рекомендаций ВОЗ по PM2,5 – мельчайшим частицам в воздухе, создаваемым транспортными средствами и промышленностью.

"Воздействие загрязнения воздуха PM2,5 приводит к многочисленным заболеваниям и усугубляет их, включая, помимо прочего, астму, рак, инсульт и заболевания легких. Кроме того, воздействие повышенных уровней мелких частиц может ухудшить когнитивное развитие у детей, привести к умственным проблемы со здоровьем и осложнить существующие заболевания, включая диабет", – говорится в резюме отчета IQAir.

Оценка показала, что содержание твердых частиц в воздухе в наиболее загрязненных странах более чем в 10 раз превышает рекомендованные уровни. В число этих стран входят Бангладеш, Индия, Пакистан и Таджикистан.

Плохое качество воздуха в этих странах было вызвано главным образом дорожным движением, промышленностью и сжиганием угля. Кроме того, выбросы в этих странах растут из-за того, что многие люди сжигают древесину и навоз для отопления и приготовления пищи на улице.

В феврале два экс-директора ВОЗ – бывший глава департамента хронических заболеваний и укрепления здоровья Роберт Биглхол и экс-директор по эпиднадзору в кластере неинфекционных заболеваний Рут Бонита призывали организацию наконец-то отойти от устаревших подходов в борьбе с курением.

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