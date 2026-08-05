Алматы вошел в рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Алматы занял 110-е место в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Лидером антирейтинга IQAir стал американский Портленд, где качество воздуха резко ухудшилось из-за лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса мониторинга IQAir на 5 августа, причиной загрязнения в Портленде стали дым и мелкодисперсные частицы, распространившиеся из районов пожаров в штатах Вашингтон и Орегон. Сейчас качество воздуха в городе оценивается как вредное для здоровья.

В мировом рейтинге первые места заняли Портленд опередил Киншасу (Демократическая Республика Конго), Дели (Индия) и столица Кувейта.

Рейтинг IQAir включает около 120 крупнейших городов мира и обновляется не реже одного раза в час.

Фото: скриншот

Ранее жителей крупнейшего города на западе Казахстана призвали сократить время пребывания на улице.