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Мир

Алматы вошел в рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Алматы в мировом антирейтинге воздуха: какое место занял город, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 21:42 Фото: Zakon.kz
Алматы занял 110-е место в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Лидером антирейтинга IQAir стал американский Портленд, где качество воздуха резко ухудшилось из-за лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса мониторинга IQAir на 5 августа, причиной загрязнения в Портленде стали дым и мелкодисперсные частицы, распространившиеся из районов пожаров в штатах Вашингтон и Орегон. Сейчас качество воздуха в городе оценивается как вредное для здоровья.

В мировом рейтинге первые места заняли Портленд опередил Киншасу (Демократическая Республика Конго), Дели (Индия) и столица Кувейта.

Рейтинг IQAir включает около 120 крупнейших городов мира и обновляется не реже одного раза в час.

мировой рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 21:42

Фото: скриншот

Ранее жителей крупнейшего города на западе Казахстана призвали сократить время пребывания на улице.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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