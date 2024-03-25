Гонщик врезался в зрителей на ралли в Венгрии: погибли четыре человека

Четверо погибли на ралли в Венгрии после того, как гоночная машина врезалась в зрителей. Еще несколько людей получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла во время гонки между городами Лабатлан ​​и Байот у реки Дунай на северо-западе Венгрии, пишет Guardian со ссылкой на полицию округа Комаром-Эстергом.

На видео в социальных сетях заметно, как автомобиль теряет сцепление с асфальтированной дорогой и врезается в зрителей, собравшихся посмотреть гонку. Организаторы остановили шоу после аварии.



На место происшествия отправили восемь машин скорой помощи и четыре вертолета. Два человека, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы, еще шестеро с легкими травмами были доставлены в больницу, сообщила Национальная служба скорой помощи Венгрии.

23 марта после полицейской погони со стрельбой в ДТП погибли три человека.

