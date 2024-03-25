Мощное землетрясение разрушило около тысячи домов в Папуа – Новой Гвинее

24 марта землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в отдаленной части западной части Папуа – Новой Гвинеи, сообщает Zakon.kz.

В результате погибли по меньшей мере три человека, примерно одна тысяча домов разрушена, пишет Associated Press cо ссылкой на официальные лица.

Землетрясение потрясло регион Восточный Сепик около 6:20 утра в воскресенье (01:20 по Астане) недалеко от города Амбунти, примерно в 756 километрах к северо-западу от столицы Порт-Морсби и на глубине около 40 километров.

Папуа – Новая Гвинея – островное государство в южной части Тихого океана, расположенное к северу от Австралии, в апреле прошлого года пострадало от двух землетрясений, в том числе землетрясения магнитудой 7 баллов, в результате которого погибли четыре человека в отдаленной северной части страны.

Позже выяснилось, что землетрясение магнитудой 7,6 балла, произошедшее в отдаленном районе острова в сентябре 2022 года, унесло жизни 21 человека.

Государство расположено на восточной половине острова Новая Гвинея, в районе Тихоокеанского вулканического огненного кольца – дуги сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где происходит большая часть мировых землетрясений и вулканической активности.

Также в островном государстве периодически вспыхивают межплеменные конфликты. В одном из последних погибли 53 человека.