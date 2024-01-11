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Беспорядки в столице Папуа – Новой Гвинеи привели к трагедии

беспорядки Фото: скриншот видео
Губернатор Пауэс Паркоп заявил о том, что в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи, начались беспорядки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, день стал трагическим для столицы.

"Причиной этих печальных событий стал сбор сотрудников спецназа полиции нашего города в парке Унаги Овал, которые стремятся решить вопрос с несоответствием в их зарплатах. Цена последующих грабежей и разрушений весома, и мое сердце болит за все предприятия города, которые пострадали", – цитируют "Известия" губернатора.

Он призвал участников беспорядков прекратить грабежи и восстановить порядок. Также губернатор заявил о многочисленных жертвах погромов, но число погибших не уточнил.

Известно, что в ряде районов Порт-Морсби были подожжены или разграблены магазины, а также автомобили.

В среду на работу не вышли около 200 полицейских и военных, они выразили недовольство налогами на зарплату. За последние две недели у силовиков вычли суммы от 26 до 80 долларов.

В конце декабря президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в беспорядках в Белграде пострадали 30 полицейских, из них двое имеют серьезные травмы.

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