Беспорядки в столице Папуа – Новой Гвинеи привели к трагедии

По его словам, день стал трагическим для столицы.



Он призвал участников беспорядков прекратить грабежи и восстановить порядок. Также губернатор заявил о многочисленных жертвах погромов, но число погибших не уточнил.

Известно, что в ряде районов Порт-Морсби были подожжены или разграблены магазины, а также автомобили.

#PortMoresby #PapuaNewGuinea 🇵🇬- Widespread civil unrest and looting escalates at Stop N Shop Harbour City in #Konedobu area (📹WanPasifika) pic.twitter.com/8KMm0kkgBL

В среду на работу не вышли около 200 полицейских и военных, они выразили недовольство налогами на зарплату. За последние две недели у силовиков вычли суммы от 26 до 80 долларов.

#PortMoresby #PapuaNewGuinea🇵🇬- Shopping mall set on fire in #Waigani suburb amid rioting and unrest across the city (📹Saul Vince) pic.twitter.com/4xaFWzJgGp