Папуасы устроили кровавую баню: в результате межплеменного конфликта погибли 53 человека
Фото: freepik
По данным австралийских СМИ, 53 человека были убиты в результате межплеменного насилия в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Zakon.kz.
Резня стала серьезной эскалацией продолжающегося межплеменного насилия в регионе, пишет AP.
Мужчины были застрелены в засаде в провинции Энга в отдаленном высокогорном районе островного государства в южной части Тихого океана.
Полиция столицы Порт-Морсби не сразу отреагировала на запрос AP, по позже подтвердила сообщение о массовом убийстве. Однако неясно, когда произошла резня.
Журналисты ABC News сообщают, что видели изображения тел, загружаемых в полицейский грузовик.
Ранее австралийского ученого приговорили к смерти в Китае.
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