#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

Мадуро записал видеообращение к сторонникам из тюремной камеры

Николас Мадуро, Венесуэла, видео, обращение , фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 18:13 Фото: Instagram/nicolasmaduro
Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение после задержания в США, сообщает Zakon.kz.

Он записал видеообращение из тюремной камеры, в котором сообщил, что с ним и его супругой Силией Флорес все в порядке, пишет Lemonde.

В коротком ролике Мадуро заявил, что они сохраняют стойкость и боевой дух, а также призвал своих сторонников не унывать.

"Мы бойцы", – подчеркнул он.

Мадуро и его жена были захвачены в ходе американской военной операции и уже около недели находятся под стражей в Нью-Йорке. В настоящее время глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в наркотерроризме.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
13:07, 03 января 2026
Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в Венесуэле
На Мадуро снова готовили покушение
05:45, 26 марта 2024
На Мадуро снова готовили покушение
Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях
18:55, 06 января 2026
Сын Мадуро записал видео после задержания президента и столкнулся с травлей в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: