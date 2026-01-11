Мадуро записал видеообращение к сторонникам из тюремной камеры

Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение после задержания в США, сообщает Zakon.kz.

Он записал видеообращение из тюремной камеры, в котором сообщил, что с ним и его супругой Силией Флорес все в порядке, пишет Lemonde.

В коротком ролике Мадуро заявил, что они сохраняют стойкость и боевой дух, а также призвал своих сторонников не унывать.

"Мы бойцы", – подчеркнул он.

Мадуро и его жена были захвачены в ходе американской военной операции и уже около недели находятся под стражей в Нью-Йорке. В настоящее время глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в наркотерроризме.

США ночью 3 января 2026 года нанесли удар по Венесуэле, захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их в США. Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. Сам политик и его жена выступили в суде Нью-Йорка, где заявили о своей полной невиновности. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

6 января американская конгрессвумен Эйприл Делэйни на фоне военной операции в Венесуэле призвала демократов инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу.