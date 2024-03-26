Юрия Никулина воссоздали для съемок нового фильма

Продюсер Гевонд Андреасян во время представления семейной комедии "Манюня: Приключения в Москве" рассказал, что одним из персонажей картины станет образ Юрия Никулина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика", создатели ленты получили разрешение от семьи на использование образа легендарного актера. Над его воссозданием работали восемь месяцев. В каком возрасте вновь предстанет перед зрителями Никулин, не сообщается.

Между тем отмечается, что действие картины разворачивается в начале 1980-х годов, Никулин должен стать одним из ключевых персонажей в истории о приключениях Манюни и ее друзей. При этом актера не покажут в трейлерах и других промокампаниях.

Российские зрители смогут оценить картину уже 30 мая.

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