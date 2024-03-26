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Маркиза намерена судиться с телеведущим из-за слухов о романе с принцем Уильямом

слухи о романе, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 00:56 Фото: Instagram/princeandprincessofwales/royalisticism
Роуз Хэнбери, маркиза Чамли, уведомила известного телеведущего из США о начале судебного процесса из-за распространения сплетен. Стивен Кольбер эфире своей передачи назвал Хэнбери любовницей принца Уильяма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vanity Fair, также ведущий связал предполагаемый роман принца с исчезновением жены Уильяма, Кейт Миддлтон, из публичного пространства.

"Королевство встревожено исчезновением Кейт Миддлтон. Что ж, теперь интернет-сыщики предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с изменой ее мужа – будущего короля Англии, Уильяма, Я думаю, что мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажите это вместе со мной: маркиза Чамли – какое красивое имя!" – сказал Кольбер.

Он также назвал Хэнбери "марширующим оркестром мошенничества".

Передача вышла до того, как стало известно, что Кейт Миддлтон проходит лечение от рака. Представители Ханбери выступили с комментарием от имени клиентки, которая утверждала, что "слухи абсолютно не соответствуют действительности".

Между тем, слухи о романе Роуз и принца Уильяма ходят с 2019 года, однако так и не получили подтверждения.

Отметим, что в декабре принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили пользователей Сети необычной рождественской фотооткрыткой.

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