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Проект из Казахстана участвует в международной премии принца Уильяма

Проекты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 07:07 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Казахстанский проект по спасению сайгаков принимает участие в международной премии принца Уильяма, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из уст и страницы в Instagram самого принца, который является учредителем ежегодной международной премии The EarthShot Prize.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 07:07

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

На видео принц показывает 15 финалистов, одним из которых стал казахстанский проект по охране природы Altyn Dala. Проект направлен на сохранение численности сайгаков и был номинирован Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Победитель премии получит один млн фунтов стерлингов для дальнейшего развития своего проекта в сфере окружающей среды.

18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков.

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