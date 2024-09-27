Проект из Казахстана участвует в международной премии принца Уильяма

Казахстанский проект по спасению сайгаков принимает участие в международной премии принца Уильяма, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из уст и страницы в Instagram самого принца, который является учредителем ежегодной международной премии The EarthShot Prize.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

На видео принц показывает 15 финалистов, одним из которых стал казахстанский проект по охране природы Altyn Dala. Проект направлен на сохранение численности сайгаков и был номинирован Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Победитель премии получит один млн фунтов стерлингов для дальнейшего развития своего проекта в сфере окружающей среды.

18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков.