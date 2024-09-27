Проект из Казахстана участвует в международной премии принца Уильяма
Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Казахстанский проект по спасению сайгаков принимает участие в международной премии принца Уильяма, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из уст и страницы в Instagram самого принца, который является учредителем ежегодной международной премии The EarthShot Prize.
Фото: Instagram/princeandprincessofwales
На видео принц показывает 15 финалистов, одним из которых стал казахстанский проект по охране природы Altyn Dala. Проект направлен на сохранение численности сайгаков и был номинирован Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Победитель премии получит один млн фунтов стерлингов для дальнейшего развития своего проекта в сфере окружающей среды.
18 сентября министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев опроверг информацию о том, что туристам из Германии предоставлялась лицензия на отстрел сайгаков.
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