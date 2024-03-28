Токаев назвал одного из лучших генсекретарей ООН
Как отмечено на сайте Акорды, Токаев выразил благодарность Пан Ги Муну за приглашение принять участие в Боаоском азиатском форуме (БАФ). Также президент отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту Генерального секретаря ООН.
"С моей точки зрения, вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под вашим руководством в течение двух с половиной лет".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
В свою очередь, Пан Ги Мун подчеркнул весомый вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие международного сотрудничества.
"Вы как лидер Казахстана прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада".Пан Ги Мун
Также собеседники обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.
Президент рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.
Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме Астана в качестве одного из главных спикеров.
Утром 28 марта 2024 года Токаев прилетел в Китай. Его встретили председатель совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
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Кроме того, Токаев уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.