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Токаев назвал одного из лучших генсекретарей ООН

Токаев провел ряд важных встреч в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:02 Фото: akorda.kz
28 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с 8-м генеральным секретарем ООН, председателем Боаоского азиатского форума, президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Токаев выразил благодарность Пан Ги Муну за приглашение принять участие в Боаоском азиатском форуме (БАФ). Также президент отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту Генерального секретаря ООН.

"С моей точки зрения, вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под вашим руководством в течение двух с половиной лет".Касым-Жомарт Токаев
Токаев провел ряд важных встреч в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:02

Фото: akorda.kz

В свою очередь, Пан Ги Мун подчеркнул весомый вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие международного сотрудничества.

"Вы как лидер Казахстана прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада".Пан Ги Мун

Также собеседники обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.

Президент рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.

Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме Астана в качестве одного из главных спикеров.

Утром 28 марта 2024 года Токаев прилетел в Китай. Его встретили председатель совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

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Кроме того, Токаев уже выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.

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