Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грипп оказался опаснее коронавируса – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 01:27 Фото: pixabay
Ученые сравнили данные 70 тыс. людей, госпитализированных из-за гриппа, и 70 тыс., госпитализированных из-за Covid-19. И в итоге пришли к выводу, что грипп почти в два раза чаще приводит к неврологическому расстройству, чем Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Healthday, в целом у 4,9% пациентов с гриппом и 2,8% пациентов с Covid возникли неврологические расстройства в год после их болезни. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с Covid обращались в больницу из-за мигрени. 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID получили лекарства от эпилепсии.

Отмечается, что у пациентов после гриппа также чаще встречались невропатии, расстройства движения. Распространенность инсультов и деменции были приблизительно равны, однако оба состояния чуть чаще встречались у переболевших гриппом.

Ученые считают, что их открытие – хорошая новость. Коронавирусом переболели большинство взрослых в США (где проводилось исследование). И факт того, что его последствия для нервной системы похожи на таковые при ОРВИ, позволяет не ждать катастрофически большой нагрузки на неврологов.

Ранее сообщалось, что 62-летнего жителя Германии "поймали" на том, что он злоупотреблял вакцинами от Covid, чтобы потом продавать паспорта вакцинации тем, кто не хотел прививаться.

Читайте также

основателя криптобиржи осудили в США
Основателя обанкротившейся криптобиржи приговорили к 25 годам тюрьмы в США
теракт в России
Задержали девятого подозреваемого в финансировании теракта в "Крокусе"
Mercedes-Benz занижала показатели выбросов
Компания Mercedes-Benz умышленно занижала данные о вредных выбросах машин
Елена Беляева
COVID-19
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: