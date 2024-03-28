Грипп оказался опаснее коронавируса – исследование

Ученые сравнили данные 70 тыс. людей, госпитализированных из-за гриппа, и 70 тыс., госпитализированных из-за Covid-19. И в итоге пришли к выводу, что грипп почти в два раза чаще приводит к неврологическому расстройству, чем Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Healthday, в целом у 4,9% пациентов с гриппом и 2,8% пациентов с Covid возникли неврологические расстройства в год после их болезни. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с Covid обращались в больницу из-за мигрени. 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID получили лекарства от эпилепсии.

Отмечается, что у пациентов после гриппа также чаще встречались невропатии, расстройства движения. Распространенность инсультов и деменции были приблизительно равны, однако оба состояния чуть чаще встречались у переболевших гриппом.

Ученые считают, что их открытие – хорошая новость. Коронавирусом переболели большинство взрослых в США (где проводилось исследование). И факт того, что его последствия для нервной системы похожи на таковые при ОРВИ, позволяет не ждать катастрофически большой нагрузки на неврологов.

Ранее сообщалось, что 62-летнего жителя Германии "поймали" на том, что он злоупотреблял вакцинами от Covid, чтобы потом продавать паспорта вакцинации тем, кто не хотел прививаться.