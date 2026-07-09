Высокий уровень сахара в крови оказался связан со старением мозга

Повышенный уровень глюкозы в крови может ускорять старение мозга и увеличивать риск развития деменции, инсульта и других неврологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, изучившие данные более 21 тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В ходе работы авторы сопоставили результаты МРТ головного мозга, показатели метаболизма крови и генетическую информацию добровольцев, чтобы выяснить, какие биологические факторы влияют на скорость старения главного органа центральной нервной системы.

Для анализа огромного массива данных исследователи применили алгоритмы машинного обучения. Они рассчитали так называемый "возраст мозга" по более чем тысяче нейровизуализационных параметров и сравнили его с фактическим возрастом участников. Чем больше была разница между этими показателями, тем быстрее, по оценке ученых, происходило старение.

"Анализ данных более 21 тысячи человек выявил девять метаболитов, связанных с этим процессом. Наиболее выраженная зависимость оказалась у глюкозы: чем выше был ее уровень в крови, тем сильнее проявлялись признаки ускоренного старения мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные UK Biobank", – отмечается в документе.

Кроме того, повышенный уровень сахара коррелировал с уменьшением объема серого вещества в различных отделах мозга, снижением когнитивных способностей и более высоким риском развития деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств.

Дополнительный генетический анализ показал, что эта связь не является случайной. По мнению авторов исследования, обмен глюкозы – один из ключевых факторов, влияющих на здоровье мозга, а поддержание нормального уровня сахара в крови может стать перспективным направлением для профилактики возрастных неврологических нарушений.

Ранее исследование выявило тот факт, что изучение второго языка может замедлить старение мозга.