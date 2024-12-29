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Мир

В Афганистане мужчинам запретили смотреть на женщин в окнах домов

В Афганистане мужчинам запретили смотреть на женщин в окнах домов, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 22:17 Фото: pixabay
Верховный лидер Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада запретил смотреть на женщин в окнах домов, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому указу, пишет портал Tolo news, окна в домах жителей Афганистана должны быть размещены таким образом, чтобы из соседних домов не было видно женщин. Указ предусматривает запрет на постройку зданий рядом друг с другом в том случае, если их окна смотрят в сторону кухни соседского здания, где потенциально может находиться представительница женского пола.

Отмечается, что при выходе окна в сторону другого жилого здания необходимо построить перед ним стену высотой в человеческий рост или предусмотреть "предотвращение ущерба для соседа каким-либо иным образом".

Ранее в Афганистане женщинам запретили учиться на медсестер и акушерок.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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