Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в России

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщает Zakon.kz.

Запись его заявления на площади Святого Петра опубликовали на сайте Ватикана.

"Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", – приводят слова понтифика РИА Новости.

Также в Ватикане объявили, что по состоянию здоровья Папа Франциск сегодня отсутствует на основной проповеди в Вербное воскресенье.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным, число пострадавших в результате теракта увеличилось до 152 человек. Погибли 133 человека, в том числе трое детей.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.