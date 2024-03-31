Премьер-министр Израиля временно передает полномочия заместителю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху временно передает полномочия заместителю премьера и министру юстиции Яриву Левину, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации гостелерадиокомпании Kan, канцелярия премьера объявила, что 31 марта у Нетаньяху запланирована операция по лечению грыжи.

Как уточняется, операция будет проводиться под полной анестезией.



Ряд иностранных СМИ отмечают, что грыжа была обнаружена во время планового осмотра накануне вечером.

Ранее Нетаньяху дал добро переговорной команде с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.



